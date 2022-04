Karine NICHTERWITZ

A l'heure actuelle en poste en tant qu'acheteuse industrielle dans le domaine de l'énergie nucléaire, je suis à la recherche de nouveaux défis et challenges à relever et je souhaiterai m'orienter dans la gestion et le suivi de projet afin de mettre à profit mes qualités relationnelles, mon dynamisme et mon professionalisme.

Ma polyvalence m'a permis d'évoluer dans différents secteurs d'activités notamment dans le transport, l'automobile 1ère et 2ème monte, l'aéronautique et l'engérgie.

Je recherche une entreprise qui me permettra d'évoluer favorablement d'un point de vue professionnel et personnel.Je recherche dans divers domaines d'activités : achats, transport/logistique, gestion et suivi de projet



Mes compétences :

Achats

Acheteuse

Ambition

dynamique

Energie

Gestion de projet

International

Langues

Langues étrangères

Motivée

Projet international

SUIVI DE PROJET