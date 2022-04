Karine NODIN

Négociation

- Comptes nationaux et régionaux GMS : Intermarché, Carrefour, Auchan, Galec, Système U, Provéra, Baud : négociation des accords gammes permanentes et opérations pour les marques nationales, domaines et châteaux, MDD et domaines familiaux

- Définition et mise en œuvre d’un plan promotionnel par enseigne

- Prévision de ventes et reporting



Terrain

- Prospection et création de comptes clients directs GMS Hypermarchés et Supermarchés

- Prospection et création de comptes clients RHF Entrepositaires : accompagnement terrain des forces de ventes afin d’implanter et développer les gammes

- Reporting visite clientèle, planning hebdomadaire et mensuel



Management

- De l’Equipe de vente : 5 commerciaux et 1 responsable régional, 7 agents commerciaux : élaboration des objectifs individuels trimestriels et annuels, suivi des performances, organisation de réunions mensuelles

- Du Service client de 3 personnes : suivi tarifaire et budgétaire, suivi des offres, des réservations produits des gammes permanentes et opérations, des réclamations clients, de la logistique



Gestion budgétaire

- Elaboration du budget et tarifs GMS (12 M€ de CA)

- Gestion du budget de coopération commerciale



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion

Organisation du travail

Développement commercial