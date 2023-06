Karine PLA

Ne venant pas du circuit pharmaceutique, j'ai réalisé 100% de mes objectifs en 38% du temps qui m'était imparti!



Négocier et vendre ne s'apprend pas, c'est inné!



Passionnée par le médical et naturellement commerciale, aimant le contact et l’échange, je sais me montrer convaincante et susciter l'intérêt.



Je comprends rapidement les différentiels des produits et m’intègre avec aisance dans une équipe.



Je qualifie rapidement les prospects et propose les produit et services adaptés.

Spontanée et audacieuse, j' aborde le processus de vente comme un jeu au cours duquel chaque étape est à remporter.



J’apprécie les objections et les traite avec aisance et assurance, je mets l'accent sur ma capacité à convaincre et mon sens de la répartie.



Audacieuse et tenace j’aime le challenge, opportuniste et concrète je me réalise pleinement quand je suis stimulée par la compétition.



Je sais me montrer opiniâtre auprès de clients hésitants gardant toujours à l'esprit la signature du contrat.



Mes compétences :

Médical

CURIOSITE ET PERSEVERANCE

Force de vente

Relation client

DYNAMISME COMMERCIAL

Force de travail

Organisation du travail