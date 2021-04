Karl SCHOLZ



Activité : Consultant senior MOE Management & Organisation des Entreprises.



Conseille et accompagne les dirigeants de l'entreprise dans l'élaboration de stratégies de transformation, d'adaptation et de conduite du changement.



Conçoit les processus de changements organisationnels et managériaux (humains, technologiques, financiers, informatiques, démarche qualité, sécurité et de bonne gouvernance) selon les finalités attendues. Peut coordonner l'activité dune équipe ou diriger un service et une direction d'une entreprise.



Actif depuis juin 1976 dans le domaine des SSII : DIGILEC SPRL, INTERACTIVE SYSTEM SA, NEW CONSULTING SA, IBT SA, SYLIS SA, GROUPE OPEN, je suis aujourd'hui retraité. Ce qui ne m'empêche pas de poursuivre le partage de mes connaissances avec le monde des entreprises PME, PMI et multinationales dans les divers domaines : privé ou / et public.



Karl possède les qualifications et l'expérience pour résoudre un problème dans le domaine de la production, de la logistique, des ressources humaines, du marketing, de la finance, du management, de la qualité et des systèmes informatiques.



Ses multiples interventions auprès d'entreprises de secteurs très différents (industriel public finance distribution transport médical pharmaceutique chimique recherche ) lui permettent d'avoir aujourd'hui, en plus dune très bonne compétence, une excellente vision des problématiques « business » mais aussi de « gouvernance » , et de pouvoir comprendre aisément les processus et les fonctionnalités spécifiques à un secteur d'activité.



Spécialisé en gouvernance IT et en particulier en gestion de la qualité, il assiste fréquemment les entreprises désireuses obtenir une certification de type ISO ou simplement mettre en place un système de management de la qualité.



Depuis 2008, Karl est devenu un collaborateur actif de la société "GROUPE OPEN". Créée en 1989 et cotée en bourse depuis 1998, GROUPE OPEN est une SSII société de services informatiques active sur le marché européen et mondial, dont le métier est principalement :



- le conseil,

- l'ingénierie applicative et

- les infrastructures de Services.





Dernières réalisations :



- En mission au Ministère de la Justice BELGE (Projet MaCH - CHEOPS JUSTICE).

- SPF Justice (2014 à 2017)

- SPW DGO3 Environnement - Agriculture (2009 à 2014)

- ARCELOR MITTAL (2005 à 2008)

- EUROGAL (2004 à 2006)

- USINOR (2000-2003)

- COCKERILL-SAMBRE (1999-2000)





Lien CV-BOOK : karlscholz.be ou www.tbys.be ou Itadvice.be

Email : Karly@caramail.com



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Informatique

Audit qualité

Conseil en organisation

Gestion de la qualité

Accessibilité numérique

COBIT

ITIL

LEAN

COSO ERM

Architecture d'Entreprise

Business Transformation

Accompagnement au changement