Kati VAYSSE

Dotée d'une expertise en Supply Chain sur tout le périmètre Alimentaire et non alimentaire, je sais optimiser toute la chaîne approvisionnement et logistique, et mobiliser les équipes pour atteindre l'excellence opérationnelle.



Passionnée par la Supply Chain, leader dans l'âme, je sais

Fédérer les équipes

Optimiser l'organisation des services

Coordonner avec l'ensemble des acteurs de la chaîne et améliorer la performance





Je suis à l'écoute d'opportunités



Mon expérience

Définition de la stratégie Supply chain

Optimisation de l'organisation des services

Optimisation des outils/systèmes de suivi

Déploiement des systèmes d'information (ERP)

Conduite de changement

Recrutement et montée en compétence des équipes

Leadership

Conduite de projets

Construction du budget prévisionnel, suivi et réalisation

Optimisation des indicateurs de performance (KPI) avec une démarche d'amélioration continue

Mesure et amélioration de la performance fournisseurs

S&OP

LEAN MANAGEMENT

Méthode : Six Sigma, Kanban, Kaizen, 5S..



Compétence

Sens de l'organisation

Management d'équipe

Capacité à fédérer

Conduite de projets

Conduite du changement

Communication

Capacité à décider

Sens relationnel