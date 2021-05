Katia TEYSSEDRE

Titulaire d'un Titre de Technicienne d'Étude Bâtiment option Dessin de Projet, et fort d'une expérience diversifiée dans le BTP, je suis à la recherche de toutes opportunités de collaboration au sein d'un bureau d'étude ou auprès d'architectes.



De mon cursus et mon parcours professionnel (stages national et international), j'ai acquis un esprit d'analyse aiguisé ainsi qu'une solide technicité notamment dans l'étude d'un projet et en faire la description; la représentation graphique et générale; d'établir le permis de construire ou demande de dt dict auprès de toutes administrations et permission de voirie ; enfin la réalisation d'un dossier de détails d'exécution et Doe. Que ce soit dans le domaine de la construction ou l'intégration de réseau.

Je sais mettre à profit toutes mes connaissances acquises diverses lors de létablissement d'un projet auprès des clients et de les accompagner.



Autonome, ouverte et consciencieuse, je sais que la réussite d'une entreprise passe par la satisfaction de ses clients et leur confiance.



Désireuse d'intégrer une équipe dynamique et stimulante, au sein d'une entreprise nationale ou internationale.



Mes compétences :

Autocad

Qgis

Excel

Process gc rca

Déploiement , création mise en oeuvre de réseau

Ipon, pmr, dossier travaux, doe, geofibre

Former les personnes au process gc rca, blo

Permis de construire

Aps jusqu'au clef en main d'une construction

Ingénierie

Gestion de projet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Kheops