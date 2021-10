Kawtar FEJJAR

Titulaire d'un double Master en Commerce International et en Gestion des Affaires Maritimes et Portuaires et parlant couramment 3 langues (Anglais, Français, Arabe).



Mes 5 ans d'expériences en logistique dans des secteurs divers et variés (automobile, pharmaceutique, prestation de service,...) au sein d'entreprises multinationales mont permis d'être polyvalente et autonome.



Au sein de l'Alliance Renault-Nissan, où j'ai occupé un poste de Responsable Logistique du secteur aval, j'ai participé à la stratégie du changement des flux et ai formé des collègues européens aux nouveaux dispositifs.



Ayant eu la chance de vivre et de travailler dans différents pays (Maroc, France et Australie), j'ai pu développer un pluriculturalisme et une bonne capacité d'adaptation.



Je veux évoluer dans un poste de Responsable d'Affaires Internationales et/ou Logistique Portuaire.