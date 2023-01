Kevin BESSEIROL

Fort de mon expérience de commercial et manager, je recherche un poste dans le management d'un équipe commerciale. Je suis disponible immédiatement.



Voici en résumé mes compétences:



Commercial:

- vente en B2B ou B2C de produits ou services

- développement de porte feuille client

- gestion de stock

- élaboration de la politique commerciale



Manager:

- encadrement d'équipe jusqu'à 10 personnes

- collaboration et supervision de directeurs d'agences

- animer et fédérer un ensemble de 60 musiciens

- supervision de l'activité commerciale

- application des règles de sécurité en magasin et ateliers mécaniques



Merchandising:

- mise en place de plans merchandising

- optimisation de rayon et du libre service

- développement du cross-merchandising

- création de vitrines ou pôles de ventes promotionnels en magasin et sur foires et salons



Communication:

- organisation de réunion

- compte rendu de réunion

- relais entre la direction générale et les directeurs d'agences

- publicités événementielles

- développement internet



Mes compétences :

Commerce B2C

Relationnel

Commerce B2B

Management

Suivi de chantiers

Suivi clientèle

Merchandising

pack office