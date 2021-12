Kévin GALLIEZ

Publications

¤ Influence of MnO2 polymorphism form on MnO2/Ag2O hydrogen getter, Journal of Nuclear Materials, K. Galliez, P. Deniard, D. Lambertin, F. Bart, S. Jobic, juil. 2013, 438(1–3), 261–267

¤ Modelling and quantification of intergrowth in γ-MnO2 by laboratory pair distribution function analysis, K. Galliez, P. Deniard, P.E. Petit, D. Lambertin, S. Jobic, F. Bart, Journal of Applied Crystallography, janv. 2014, 47, 552–560

¤ Pair Distribution Function and Density Functional Theory Analyses of Hydrogen Trapping by γ-MnO2, K. Galliez, P. Deniard, C. Payen, D. Lambertin, F. Bart, H-J. Koo, M-H. Wangbo, S. Jobic, Inorganic Chemistry, janv. 2015, 54(4), 1194–1196

¤ Influence of gamma ray irradiation on metakaolin based sodium geopolymer, Journal of Nuclear Materials, D. Lambertin, C. Boher, A. Dannoux-Papin, K. Galliez, A. Rooses, F. Frizon, nov. 2013, 443(1), 311–315

¤ Effect of gamma irradiation on MnO2/Ag2O hydrogen getter, Journal of Nuclear Materials, C. Chlique, D. Lambertin, K. Galliez, V. Labed, A. Dannoux-Papin, S. Jobic, P. Deniard, E. Leoni, mars 2015, 458, 162–167



Mes compétences :

Chimie des matériaux

Analyse PDF (fonction de distribution de paires)

Risque hydrogène

Piégeage de l'hydrogène

Calcul d'incertitudes et méthodes statistiques

Scintillation liquide