Kévin MÈCHE

Passionné d'informatique et de lecture, j'ai plaisir à apprendre, et améliorer mes compétences techniques.



Après une formation scolaire menant à un bureau d'études en bâtiments et travaux publics, j'ai choisi de m'engager dans l'Armée de Terre, afin d'accomplir le même travail, dans un environnement fondamentalement différent.



Suite à une refonte du régiment dans lequel j'étais affecté, j'ai choisi d'effectuer un changement d'orientation, et ai migré vers l'information géographique militaire.

Après huit années de service au sein de l'Établissement Géographique Interarmées (anciennement Établissement de Production de Données Géographiques), j'ai appris à travailler dans ce domaine très riche de la géographie.



J'ai quitté l'institution en 2013, et je continue à travailler dans le domaine de l'information géographique.



Mes compétences :

Arcgis

GéoConcept

MapInfo

Autocad

QuantumGIS QGIS

Css

Php

Html

Javascript

JavaScript/Ajax

Excel