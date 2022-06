Kévin PROUHA

Qui suis-je ?

Un travailleur en activité professionnelle depuis 8 ans

Un passionné ayant 10 ans d'expérience en développement mobile

Un expert Android et IOS

Un habitué des projets clé en main, base de données + api + application mobile

Quelles sont mes compétences ?

Développement mobile Android

Développement mobile IOS

Développement webservices

Création base de données

Création de site web html, css, javascript, responsive design

Quelle garantie de satisfaction ?

Suivi après intervention en cas de problème

Réponse 7 jours sur 7 sous 24h maximum une fois engagé

Nhésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Android

JavaScript

JQuery

Développement web

Développement informatique

Responsive Design

Git/Subversion

PHP/MYSQL/PDO

PhpMyAdmin

Oracle Workbench

UML (diagramme de classe, ...)

Gestion de projet

Gestion des couches KML, WMS, GEORSS

Bouml/WinDesign/Violet UML/ArgoUml

Spécifications fonctionnelles

Cahier des charges

SEO / Référencement Web

Sprite CSS

Google analytics

Google trends

Bootstrap

Php 7

Google Maps Javascript

OpenStreetMap (Openlayers)

Html

Css

IOS

Swift/objective C

Kotlin/java