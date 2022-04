Aline BECQUET

Infographiste en multimédia depuis 2001 j’ai travaillé dans différents domaines professionnels, sans cesser d'utiliser l'infographie. J’ai choisi de me spécialiser dans le domaine du web. Je suis actuellement en formation développeur web à l'école supérieure d'infographie ARIES

Cette formation, en complément de mes compétences en webdesign, me permettra de mener intégralement de façon autonome un projet web (interface graphique, maquettage, développement, administration).



Mes compétences :

Infographie d'architecture

Infographie

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

PHP

JavaScript

Référencement naturel

JQuery

Montage photo

Mise en image de projets d'architecture

Création de site web

Réalisation de supports de communication visuels:

Web design

Création et maquetage d'interfaces graphiques pour

Responsive Design

CSS3

HTML5

Php MySQLi