Khalid BENGHANEM

Je suis un Leader, avec la passion et l'énergie pour faire avancer les choses. Déterminé, avec le sens des affaires et la vision stratégique; reconnu comme une personne ayant les compétences et la présence pour conduire le changement transformationnel, tout en améliorant l'aptitude organisationnelle et en créant le changement culturel et comportemental.

Avec mon expérience au Maroc et à l'international, je possède des compétences prouvées en matière de développement et de mise en place de stratégie RH, de conduite de changement, d'engagement des salariés, de cycle global de gestion des talents, de recrutement et intégration des Ressources Humaines stratégiques, de gestion et développement d'équipes et de gestion des relations sociales avec les partenaires sociaux