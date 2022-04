Khalid BOUMEZOURH

J ai relevé avec énormément d intérêt votre image de tournée vers l'avenir et j ai l'extrême plaisir de rejoindre votre équipe dynamique.



Ma qualité de création de dynamique ainsi que ma sociabilité m est autant d atouts pour vous puissiez juger bon de proposition

Je suis titulaire d un diplôme de Technicien d informatique en gestion ; et titulaire une licence professionnelle de tourisme et patrimoine et développement durable ainsi j ai une Modeste expérience des 5 ans qui me permet d améliorer mes compétences professionnelles et qui me rend capable de m intégrer facilement à la structure de votre organisme. Spécialement, mon expérience à l institution Alamana de micro finance.

A partir le 25/07/2007 comme un chargé clientèle qu’il est faire des taches principal : Caissier et la saisie des données financière au système "EVOLAN"; Et l’administration ; la réception ; Orientation client et qualité …

A partir le 01/07/2009 au 09/05/212 J ai occupé le poste agent de terrain : gestion d un portefeuille ; analyse des dossiers ; traitement de retard ; comité de crédit ; fond sénestre…

Mon curriculum vite ci-joint, vous donnera de plus amples renseignements sur mon actif antérieur.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l expression de mes salutations les plus distinguées.





Mes compétences :

Exploitation informatique

Finance