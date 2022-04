Khalid EL MOUFID

Mission:

General Manager: Business Units

- Commerce automobile

- Pièces de Rechange et Service

Développement du Réseau commercial

-Assurer la couverture territoriale,

-Piloter la stratégie de développement,

-Réaliser les études géomarketing

-Identifier le potentiel de croissance du business



EXPERIENCES AUTOMOBILE: +18 ans: ( Expérience Polyvalente )

1-Développement du Réseau Commercial: Augmenter la couverture territoriale.

2-Marketing Service : Opérations Quick service et Forfaits (Type Renault Minute, Speedy, Midas)

3-Responsable des équipes commerciales: Pilotage et animation des forces terrains (commerciaux)

4-Chef produit vn senior

5-Responsable commercial de zone: Vente B2C



Divers Métiers: Automobile, Pièces Rechange (Spare parts).



COMPETENCES ACQUISES:

1-Gestion des business units,

2-Communication,

3-Management et pilotage des équipes vn et apv.



Mes compétences :

Commerce spare parts (piéces de rechange)

Réseau commercial

Automobile neuf maroc

Formation Vente pièce de Rechange

Marketing aprés-vente et service

Développement Réseau commercial

Formation Technique de vente

