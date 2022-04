Khalid ERRABI

/-/-/-/-FR-/-/-/-/

Double compétences en Data Mining et économie permettant une approche opérationnelle, stratégique et décisionnelle. Ces compétences sont complétées par une approche marketing permettant une plus grande collaboration avec les différentes équipes autour de la connaissance clients.



/-/-/-/-EN-/-/-/-/

Business-oriented Data Scientist with strong analytical thinking and resilient passion for learning and using technology. I have over 8 years of functional experience and technical expertise in Data Management, Data Quality, Data Mining and Analytics. Cooperates closely with IT experts and projects managers in developing analytical studies and executing large scale automated marketing Multi-Channel campaigns and enhancing lead management.



Mes compétences :

SAS

Data Quality

Data & Text Mining

Social Network Analysis

DataFlux

Econometrics

Data Management

SAS Statistical Package

SQL

Microsoft Excel

Statistical Analysis

STATISTICA

STAT

SAS/ETS

Minitab

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Market Research

MapInfo

Data Mining

Neolane

Audit

Python Programming

Microsoft Windows

Map

Linux

HTML

EM-1

BASE24

Adobe