Khalid KAJAJ

Docteur en Sciences Sociales à Strasbourg, je mets mes compétences et mes expériences profesionnelles au service des élus locaux, des entrepresises et des associations.



Domaines de compétences : Sociologie urbaine, sociologie de la santé, champ migratoire, Action sociale et médico-sociale, champ des addictions...



AU NIVEAU LOCAL :



- Membre élu du Conseil Scientifique de l’Université des Sciences Humaines Marc Bloch.

- Membre de la Commission financière du Conseil de l’Université Marc Bloch.

- Membre du Groupe de recherche sur l’Urbanisme, l’Environnement et les Styles de vie, Université Marc Bloch, Strasbourg.

- Membre du centre de recherche en Sciences Sociales, Université Marc Bloch.



AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL :



- Membre de l’Association Internationale de Sociologues de Langues Françaises (AISLF).

- Membre de l’Association Française pour l’Etude du Monde Arabe et Musulman (AFEMAM).

- Membre de l’Association des Etudes Urbaines et Foncières.



- Expertise sur les questions sociales actuelles : connaissances démographiques (principaux indicateurs concernant l'éducation, la santé, la pauvreté, le logement ...) et sociologiques (construction des questions sociales, complexité des processus, évolutions récentes ...)

- Connaissances spécifiques sur les politiques publiques (histoire et fondements politiques) : politiques de la ville, politiques sociales, politiques urbaines et culturelles.

- Compétences d'analyse et d'intervention en matière de conception, de mise en œuvre et d'évaluation d'actions dans le cadre des politiques publiques de développement social et de leurs effets sur la société locale : capacité à identifier les enjeux politiques économiques et sociaux, à aider à la prise de décision et à l'évaluation.

- Maîtrise des outils méthodologiques de l'enquête sociologique.

- Maîtrise des dispositifs formation-emploi-insertion, travail social en milieu maghrébin, médiation, action sociale...





Mes compétences :

