Après une formation quasi approfondie en gestion financière et comptable et en audit interne, alliée à 10 ans d 'expérience dans le secteur bancaire en tant que chargé d'affaire et directeur d'agence, j'ai décidé de donner de l'élan à ma carrière professionnelle en préparant le diplôme d'expertise comptable en France.

Actuellement au Maroc pour pourvoir le poste d'un directeur administratif et financier au sein du groupe BENLHOU FRERES et ce depuis Novembre 2014.



Mes compétences :

dynamique