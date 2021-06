Khalid MELLOUK

5 ans d'expérience en audit, accompagnement comptable, fiscal et financiers.

Missions de Commissariat aux comptes et d’audit contractuel des sociétés opérant dans le secteur privé, public et industrie, Transport (BTP,Industrie, Agroalimentaire, la RATS , textile, Transfert des mandats....etc..);



Évaluation du Contrôle Interne

Audit légal et contractuel des sociétés

Supervision comptable

Consiel fiscal et juridique

Assistance Comptable et Fiscale.



Mes compétences :

Audit financier

Fiscalité

Audit social

Conseil juridique

Conseil fiscal

Conseil financier

Audit interne

Gestion de trésorerie

Droit des affaires