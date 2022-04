Khalid MOUEDDEN

J ai été Responsable d’Atelier de finition chez KERAGLASS du groupe EUROKERA :



EUROKERA est née du savoir-faire, de la technologie et des ressources de deux entreprises parmi les plus respectées et des plus prestigieuses au monde : Corning Inc. et Saint-Gobain.



J ai été responsable de la gestion du personnel et des compétences, mais aussi de l’animation de différents chantiers d’amélioration continue, ce qui me permet d’atteindre les objectifs de Sécurité, Qualité, Coût, Délais, Implication du Personnel.



Mon expérience chez IBIDEN DPF France une entreprise leadeur dans le monde avec un process de fabrication de filtre à particule, et une logistique en juste à temps, m’a permis de connaitre et de maitriser les exigences qualité client .



Chez KERAGLASS fabriquant experts en fusion du verre, nous produisons notre matériau de base qui alimente ensuite nos 4 autres sites de finitions.



Compétiteur dans l’âme, j’aime mettre en place des chantiers d’améliorations en utilisant les outils du type Lean Manufacturing tels que 5S, SMED, KAIZEN, TPM qui sont pour moi la clé de la réussite pour atteindre les objectifs et challenges.



Mes compétences :

Organisation du travail

Planification

Management

LEAN MANUFACTURING