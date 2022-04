Khalid TAII

1994 : ingénieur centrale Nantes option automatique

1995 : ingénieur support technique compagnie d'assurances RMA

1996 : responsable maintenance et nouveaux projets usine de production béton précontraint BINMA (Béton Industriel Manufacture)

2000 : responsable maintenance et nouveaux projets usine de carton ondulé groupe Cmcp maroc

2003 : responsable EHS groupe Cmcp maroc

2005 : Project Manager Group4Sécuricor maroc

2007 :Directeur commercial EC SECURITE

2010 : Professeur de mathématiques mission et math sup



Mes compétences :

Audit

Détection Incendie

Electronique

Mathématiques

Microsoft Technologies

Sécurité

Securite electronique

Video

vidéo surveillance