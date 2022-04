Je m appel khalid zizi 31 ans chef de chantier travaux routières(autoroute ;routes national...) :la production et la "mise en œuvre des enrobes;terrassement ;VRD voirie d assainissement ...enrobes(EME -BBME-GBB-EB-BTM-BBTM-BBM ...)renforcement autoroute :rabotage ;signalisation;en plus la production de béton BCR.BCV.B2...construction des barrage et génie civil ;je vous remercie du temps que vous avez consacré à mon profil a+

GSM +212 6 15 86 83 72



Mes compétences :

Construction

dynamique

Enrobés

Génie civil

gestion des chantiers

terrassements