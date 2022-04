Khalil AAMRANE

Etudiant à HEM (Institut des hautes études de management Casablanca), mon niveau actuel: Master 1 en Finance d'Entreprise et en cours d'obtention de mon master 2 avec un double diplôme de l'IAE Lyon Jean-Moulin 3.

Ayant des compétences en Management, Gestion des entreprises et spécialisé en Finance je cherche un stage de fin d'étude en France dans tout domaine de la finance, contrôleur de gestion junior de préférence.

Ma capacité d'adapter la finance aux outils informatiques est un plus qui m'est égal et dont je me sens à l'aise.

Cette dernière constitue une valeur ajoutée à mon parcours professionnel notamment sur les fonctions suivantes:

-Maitrise du Pack Office

-Maitrise des outils de la finance en: Contrôle de gestion, Ingénierie financière, Evaluation des entreprises, Finance de marché, etc.

-Maitrise des outils de base Web, E-commerce, langage HTML/CSS, Photoshop

-Maitrise des langues: Anglais, Français



Mes compétences :

Web/E-commerce/HTML&CSS

Adobe Photoshop CS6

Management

Contrôle de gestion

Microsoft Office

Finance