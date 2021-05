Khalil BEZZOUT

Dans la vie active depuis 2005. Aprés avoir occupé plusieurs postes de responsabilité tout au long de la chaine de valeur, planification avancée de la qualité , management de la qualité, production, achats, ventes, development commercial, ingenierie de la formation, pour differents secteurs de l'industrie.

Aujourd'hui je suis passionné par le lean manufacturing, 6 sigma pour la réduction des coûts à non valeur ajoutée dans le secteur de production de masse et de service.



Mes compétences :

+ Certifié Lean 6 Sigma Black Belt (USA)

+ Certifié AIAG Continuous Quality Improvement auditor for special processes - oldering - Injection moleding (USA)

+ Certifié VDA 6.3 auditeur externe (Germany)

+ Certifié VDA Maturity Level Assurance for new parts (Germany)

+ Certifié VDA Product Safety and Conformity Representative (Germany)

+ Certifié VDA Core tools (Germany)