Khalil BOUTADA

En reconversion après une formation professionnelle de développeur en informatique, je suis à la recherche de nouvelles opportunités pour approfondir mes connaissances et développer mes compétences de concepteur/développeur C# .Net.



Titulaire d'une Licence en Biochimie, diplômé en sciences humaines, j'ai pu acquérir, durant une expérience professionnelle riche et variée,un esprit d'ouverture, de logique et de curiosité. La pluridisciplinarité de mon parcours de formation, le savoir-faire dans la gestion de projet et la culture générale, sont autant d'atouts et de facteurs de réussite nécessaires à ce métier.



Mes compétences :

Contrôle qualité et analyses physico chimique

Hygiène des aliments

Analyse environnementale

Formation professionnelle

Contrôle Qualité Microbiologie

Contrôle qualité

Biochimie

Microbiologie

Insertion socioprofessionnelle

Ingénierie pédagogique

Traitement des eaux