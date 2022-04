Khalil FAKHFAKH

Poste actuel :vétérinaire sanitaire circonscription de production animale à la délégation de Tébourba (Janvier 2015 ) et chargé de la Cuniculture depui Mars 2016 ;vétérinaire sanitaire circonscription de production animale à la délégation de Jédaida(2013 à décembre2014); ayant pris en charge durant 2 année(2011-2012) la circonscription de production animale à la délégation de Manouba et celle de Douar Hicher, ayant pris en charge durant 4 année la circonscription de production animale à TEBOURBA(2006-2010); ayant pris en charge durant une année le secteur avicole au gouvernorat de Manouba de 2005 à 2006

Chef de deux circonscriptions de production animale au CRDA DE KAIROUAN Eläla et Haffouz DE 1999 à 2002 ET de Haffouz de 2003 à 2005.

Responsable du contrôle sanitaire et hygiènique de l'abattage, découpe, charcuterie, stockage jusqu'au points de vente à la société ELMAZRÄA du groupe Poulina 1992-1999.

Libre praticien en pathologie des animaux de rente et de compagnie de 1990-1992.



Mes compétences :

Santé animale

Hygiène des aliments