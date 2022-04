Khalil HADJ SAFI

Moi je suis ingénieur en génie mécanique option maintenance industrielle,j'ai fais mes à l'institut national des hydrocarbures et de la chimie de bouderies,promotion:1997.je travail dans le secteur industriel depuis presque 10 ans de cela.bon j'ai travaillé autant ingénieur machines tournantes détaché dans une entreprise conventionnée qui s'appelle SERFI (Ukraine)au sein de notre société pour les des différentes interventions sur tous qui est machine tournante.ensuite je travaille maintenant en collaboration avec les allemands et les égyptiens sur le projet d'ammoniac et d'urée.



Mes compétences :

Anglais

Contrôleur de qualité

Français

Informatique

Inspection

Mécanique

Qualité

Technique