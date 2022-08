Kham MANIVONG

▬▬════════════════════════ MON PROFIL ═════════════════════════



Mes nombreuses années d’expériences m'ont permis d'aborder de façon approfondie les systèmes d'information dans un périmètre assez large, couvrant les phases d'expression des besoins d'un projet à sa conception, puis sa réalisation jusqu'à son maintien en condition opérationnelle, tant au niveau applicatif que système.



Capacité d’appréhension du contexte client et des enjeux métiers, capacité d’écoute, d’analyse, de communication et de travail en équipe, conjuguées avec mon expertise technique, tels sont mes atouts pour mener à bien les projets dans des domaines métiers variés : immobilier, bancaire, et énergie.



Aujourd’hui, j'interviens principalement sur les plateformes Microsoft, où j'ai pu acquérir de solides compétences techniques sur les technologies telles que SharePoint et Microsoft .net, en passant par SQL Server, où j'ai pu ainsi me positionner comme un référent technique et fonctionnel indispensable.





- Chef de projet technique infrastructure chez TOTAL depuis 2014

- Chef de projet technico fonctionnel pour la Banque de France durant 6 ans

- Chef de projet technico fonctionnel chez ICADE durant 6 ans







Je m’oriente vers des missions en adéquation avec mon expertise technique et des projets avec les équipes fonctionnelles, ouvert à tout type de poste : SSII, Client final ou Freelance.



Mobilité géographique restreinte à Paris et sa banlieue proche, de préférence vers l'est.



