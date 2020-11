Kim Sanderson, BA MSc MITI traduit du français et de lallemand vers langlais. Titulaire dun master de lUniversité Heriot - Watt à Édimbourg, elle a travaillé pour plusieurs entreprises des secteurs public et privé dans divers domaines depuis 1999.



Elle est membre professionnel de la société Britannique des traducteurs Institute of Translation and Interpreting.



Ses domaines de spécialisation sont la publicité, larchitecture, l'urbanisme et lenvironnement. Elle aime formuler des textes précis, qui font plaisir à lire.



Ses compétences :

Traduction, rédaction



Pour de plus amples informations, consulter : http://www.sandersontranslations.com/