Kogey CÉCILE

Bonjour,

Voici en quelques mots mon parcours et mes attentes . J'ai finalisé en 2019 un master 2 en Parcours loisirs, tourisme et développement territorial. Je continue à me former par l'intermédiaire de formation en ligne proposer par l'ADEME, le CNFPT et diverses universités, par l'intermédiaire de MOOC.



Pendant 12 ans j'ai été en charge du développement local, du développement touristique et de la communication dans une communauté de communes ... J'ai acquis des compétences très diverses aussi bien dans le management et la gestion du personnel que dans les domaines de l'informatique tels que la Dao, la PAO ou les réseaux sociaux. Les nombreux projets menés m'ont fait travailler de manière autonome, parfois en équipe et très souvent avec la population locale et le monde associatif.

Avant la fonction territoriale j'ai occupé des postes dans des entreprises privées ou des associations. J'ai ainsi travaillé dans l'environnement, l'aménagement du territoire et l'enseignement...



Motivée par de nouveaux challenges n'hésitez pas à me contacter si vous avez un poste sur le secteur Vosges (Épinal) de préférence. Prête à me former si nécessaire pour intégrer une équipe j'étudie toutes propositions.

Cordialement Cécile Kogey



Mes compétences :

Tourisme

Développement local

aménagement du territoire

Gestion événementielle

Communication

Gestion de projet

Recherche de financement

Recherche documentaire

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word