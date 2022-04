Catherine LANCON

Dotée d' une maitrise en économie théories politiques (Université Grenoble) et d'un DESS en développement territorial , je suis attachée à la question de service public.



Ma formation initiale et mes dix premières années d'expérience étaient orientées sur la définition et l'animation de projet de développement de territoire à l'échelle régionale puis intercommunale.



Aujourd'hui, et depuis maintenant 5 ans, je me consacre à la direction de collectivités territoriales et donc m'intéresse plus particulièrement au management des équipes et des projets de services publics.



Après avoir occupé un poste de DGA dans des structures de 20 000 habitants, j'ai souhaité exercé la fonction de DGS dans une mairie de 6000 habitants.



Cette fonction me passionne et je souhaite développer un réseau dans mon milieu professionnel, et avec les acteurs privés, partenaires de nos collectivités, pour être à l'écoute des analyses, des innovations, échanger et monter en compétences.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Collectivités locales

Culture

Développement local

Formation

Management

Prospective