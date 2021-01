Kouadio Pascal YAO

A.1 Diplômes Universitaires Premier cycle



DEUG en Géographie à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) Université Abidjan Cocody (République de Cote d’Ivoire)



A.2 Diplômes Universitaires Deuxième cycle



Licence de Géographie à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) Université Abidjan Cocody (République de Cote d’Ivoire)



Licence de Sciences Politiques au Département de Droit Public et de Sciences Politiques de l’UFR Sciences Juridique, Administrative et Politique (UFR SJAP) de l’Université Abidjan Cocody (République de Cote d’Ivoire)



Maîtrise de Géographie à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) Université Abidjan Cocody (République de Cote d’Ivoire)

Master 1 Droit Public Sciences Juridique, Administrative et Politique (UFR SJAP) de l’Université Methodiste de Cote d'Ivoire -UMECI (République de Cote d’Ivoire)



Institut Polytechnique Houphouet Boigny Aidjan

-Ingénieur des Techniques des Sciences géographiques

-Ingénieur de Conception Travaux Public



A.3 Diplômes Universitaires Doctoral/ Troisième cycle



Diplôme d’Etudes Supérieures en Techniques d’Organisation (DESTO) à l’Institut des Etudes Sociales et des Techniques d’Organisation (IESTO) du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris France



Diplôme Supérieur de Perfectionnement en Management des Organisations (DSPM) au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC) à Abidjan



Master en Management de Projet au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC) à Abidjan



Diplôme d’Etudes Supérieures Professionnelles Option : Assurances (DESPA) au Centre Universitaire des Formations Professionnelles (CUFOP) de l’Université Abidjan Cocody (République de côte d’Ivoire)



Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) Paris(France)

-Master of Arts in Diplomacy option Stratégie

-Relations Internationales Approfondies ( troisième cycle)



Institut Catholique de Paris(ICP)

-Diplome d'Etudes Supérieures en Théologie et Sciences des Religions(en Cours)



Ecole Superieure des Professions Immobilieres(Abidjan-Paris France)

-Master en Immobilier option Ingenierie en Finance immobiliere



Depuis 2012: Bircham International University de Madrid( Espagne)

-Doctorant en Energie Renouvelable



B- CERTIFICATS ET SPECIALISATIONS



- Certificat en Droit international Humanitaire et Droit des Conflits Armes: Institut de Formation aux Opérations de la Paix des Nations Unies Washington (USA)

-Certificat en Éthique et Maintien de la Paix: Institut de Formation aux Opérations de la Paix des Nations Unies Washington (USA)

- Certificat en Protection des Civils : Institut de Formation aux Opérations de la Paix des Nations Unies Washington (USA)



C- THEMES DE RECHERCHES REALISES



2009 : « Etudes de l’Environnement des Affaires dans l’Espace CEDEAO-Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest » (CAMPC)



2010:« Le paradigme de Michigan en sociologie électorale »



2010 : « LENINE » (Université d’Abidjan Cocody)



2010 : « Le capitalisme d’Etat dans la pensée Politique de Félix Houphouët BOIGNY) (Université d’Abidjan Cocody)



2012:"l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) dans la réglémentation des activités douanières"



D- SEMINAIRES



1995 : Séminaire sur le développement du Monde tropical à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) Université Abidjan Cocody (République de Cote d’Ivoire)



1996 : Séminaire sur l’urbanisation à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) Université Abidjan Cocody (République de Cote d’Ivoire)



2012: "Expert Protocole" au Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Paris



Colloques et Rencontres Internationaux



2012:" Exercice de Coalition 2012:Le processus de prise de décision en tant de guerre dans un PC militaro civil en temps de Guerre" Ecole de Guerre de Paris France



2014:" Forum d'Affaires Africa Europa" Abidjan Cote d'Ivoire



2014:" Conclave sur le Projet de Partenariat Inde Afrique" New Delhi Inde



Mes compétences :

Management

Immobiler

Genie Civil

Finances-Assurances

Projets

Sciences Economiques

Sciences Politiques

Marketing

Droit

Diplomatie

Geoplolitique & Relations Internations