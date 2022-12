Valérie ENGRAND

Le CFPPA (Centre de formation professionnel et de promotion agricole) est un organisme qui dispense des formations depuis 1969 dans les secteurs de l'agro alimentaire, agricole, apiculture, santé animale, cheval. Mes missions en tant que chargée d'ingénierie de formation au CFPPA sont :

Analyser une demande de formation.

Concevoir et mettre en œuvre des projets et actions de formation,

Développer et maintenir les partenariats

Organiser des actions de prospection commerciales, de promotion.

Echanger, co-construire avec le réseau des CFPPA...



Mes compétences :

piloter des projets complexe

Développer et entretenir un réseau de relations

Participer à différentes instances de travail au

Piloter les dispositifs de formation

Elaborer une proposition de formation sur mesure

Rédiger la proposition technique et financière

Déterminer une politique commune

Analyse stratégique

Développer un réseau

créer des partenariats

Conseiller

Ingénierie de formation

Ingénierie

Communication

Coordination