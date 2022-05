La Grange De David RENÉE BOURLET

Je suis passionnée par la transformation d'immeubles pour les rendre plus fonctionnels et surtout plus agréables à vivre. J'ai pleinement réalisé mes rêves quand j'ai pu déployer toute mon expérience dans l’édification de gîtes à partir de cette spacieuse étable et son fenil, tous deux construits en pierres du pays. Quel plaisir de constater la joie des vacanciers quand ils découvrent l'espace luxueux dans ce petit hameau rural ! Que du bonheur !



Mes compétences :

Administratrice Gérante de sté - 23 ans

Assistante en pharmacue - 15 ans

Agent immobilier - 35 ans