Laetitia BARGEAU

Depuis nov. 2011, j'ai rejoint la structure familiale, la Ferme équestre de Tréphy - western riding farm dans le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin : près de 30 ans d'expérience en tourisme équestre, équitation western et éthologie ! Cours, stages, débourrage et entraînement, promenades, randonnées à cheval, séjours équestres sur mesure, pension... (https://ferme-equestre-trephy.fr )

En 2013, j'innovais avec des séances Poney Western et Éthologie pour les enfants.

Je me déplace aussi pour des cours et des stages à domicile, sur le lieu de pension de votre cheval ou en centres équestres. (facebook.com/Trephy)



J'en suis responsable depuis janvier 2018 !

(Reportage de FR3 Pays de Corrèze :Array)



Mes autres centres d'intérêt et de compétences professionnelles : tourisme durable, écotourisme, tourisme rural, tourisme équestre, écologie...



Mes compétences :

Écotourisme

Tourisme durable

Tourisme équestre

Équitation western

Communication

Éthologie

Développement durable

Pédagogie