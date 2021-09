Laetitia BAUMGARTNER

J'ai débuté ma carrière professionnelle en tant que téléprospectrice et j'ai évolué sur un poste de responsable marketing et assistante commerciale.



J'ai appris à m'adapter aux différentes situations et être à l'écoute du client et ainsi pouvoir l'orienter vers les meilleurs choix.



Ma rigueur et mon autonomie m’ont permis de mettre à profit créativité et réactivité pour animer efficacement une équipe de 8 personnes et atteindre les objectifs demandés.



De nature positive et ambitieuse, je recherche un emploi qui me permettra d'évoluer et de m'épanouir dans mes fonctions.



De plus, je suis maman depuis février 2016 d'où l'interruption sur mon curriculum vitae...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access