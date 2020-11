Laetitia CESARINI

10 ans d'expérience en Marketing Grande consommation, sur les circuits de distribution GMS,GSB et OTC, à la fois en Marketing Opérationnel, Marketing Stratégie & Innovation et Business development, sur les marchés DPH et Santé Grand public (OTC). Expérience en Management hiérarchique et fonctionnel.

Passionnée, stratège, pragmatique, business oriented, consumer oriented, team spirit, tournée vers l'amélioration continue.



Mes compétences :

Biens de grande consommation

Communication

Marketing

Management

Culture