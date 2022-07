A près une carrière d'infirmière, Laetitia Chabert s'est formée aux thérapies brèves.

Aujourd'hui psychopraticienne reconnue, elle utilise l'EMDR-IMO, l'hypnose éricksonienne, la sophrologie et les techniques d'activation de la conscience comme le shiatsu pour tous problèmes de stress, d'angoisses, de mal-être, de confiance en soi, d'infertilité, de troubles médicaux, etc.

Après seulement quelques séances, l'individu retrouve une forme d'équilibre intérieur et est encouragé sur le chemin de l'autonomie.