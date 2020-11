Laëtitia DEBRAY (TORRE)

Manageuse Commerciale, passionnée par le développement et l'animation des forces de vente, j'examine toutes les opportunités dans les secteurs de l'industrie et des services à l'industrie.



Mes atouts :



- Une expérience réussie de plus de 10 ans en vente à l'industrie - en France et en Europe - et en management de projets chez Air Liquide.



- Une triple formation technique, commerciale et en management.



- Une culture du résultat et de la performance.



- Une dynamique personnelle marquée par l'ouverture sur les autres. Un style relationnel et déterminé.