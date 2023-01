2016 L’année des changements :

Changement d’identité pour REYNDERS label printing : un nouveau logo, une nouvelle charte graphique !

Changement d’outils de production : l’Hélio rentre dans le Groupe sur deux sites.



2017 : Encore plus de challenges et de projets !



Pour toute demande, n'hésitez pas à me contacter à sleeve@reynders.com



Mes compétences :

Marketing

Communication

Gestion de projet

Gestion événementielle

Shrink sleeve