Laëtitia PIRRELLO-PARNOT

Psychologue clinicienne, en plus d'une forte expérience en recherche, j'ai acquis des compétences dans les domaines de la formation et du conseil. Souhaitant m'ouvrir au monde de l'entreprise, j'ai aussi depuis plusieurs années travaillé dans ce secteur (bancaire entre autres).



J'ai acquis une forte connaissance que ce soit dans le champ de la psychologie clinique ou de la psychologie du travail et des organisations. J'ai pu, notamment, travailler sur les thématiques suivantes:

- addiction (alcool, nourriture, ...)

- perception et troubles de l'image du corps

- infertilité

- risques psychosociaux

- cohésion de groupe

- performance au travail



J'ai, par exemple, eu l'opportunité de travailler sur l'impact de la cohésion de groupe sur la performance, dans le milieu de la restauration. J'ai, également, développé des compétences dans le champ de la formation, de la réalisation d'entretiens ou encore de l'animation d'ateliers, par exemple sur l'affirmation de soi.



Artiste peintre et musicienne, j'ai également développé des ateliers créatifs (art plastique et musique) dans plusieurs crèches de Montpellier qui ont pour objectif l'épanouissement personnel ainsi que le développement des habiletés sociales des enfants qui y participent.



J'entreprends, enfin, régulièrement des actions bénévoles dans le domaine du soutien par l'art et la culture (en maisons de retraite, centres de loisirs, ...) ou encore dans le cadre de réunion de paroles sur des problématiques telles que la dépendance alcoolique.





Spécialités



Mes compétences :

Psychologie

Psychopathologie

Petite enfance

Psychologie clinique

Addictologie

Art thérapeute

Risques psychosociaux

Psychologie de la santé

Formation

Troubles du comportement alimentaire

Bilans de compétences et Coaching

Relation d'aide par la parole

Développement personnel et pro

Gestion du stress et des émotions

Sophrologie

Communication