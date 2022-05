Laëtitia PORLIER

Vous avez la fibre commerciale, vous aimez travailler en autonomie, venez nous rencontrer!

Notre principal métier est l'assurance complémentaire santé, prévoyance, épargne, retraite.

Vous aurez pour principale mission de développer sur la zone géographique de votre choix, votre chiffre d'affaire en complémentaire santé et prévoyance, épargne et retraite sur une clientèle TNS et TPE-PME, par prospection téléphonique et recommandation.

Conseiller et suivre vos clients.



Profil recherché,

Formation commerciale et/ou assurance, vous justifiez d'une première expérience réussie, dans un poste équivalent.



Expérience dans la vente également appréciée.



Formation à notre secteur d'activité assurée!



Mes compétences :

Entretiens de recrutement

Gestion des intérimaires

Encadrement