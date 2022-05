Après 8 ans comme collaboratrice en import-export, j'ai souhaité changer d'activité professionnelle (ah cette fameuse crise de la trentaine !).

Une période de réflexion passée je me suis orientée vers ce qui me passionne depuis toujours : les livres et la lecture.

J'ai alors développé un métier peu connu et original, celui de lectrice : lectrice en public et lectrice à domicile (pour les particuliers).



Mon objectif principal est de développer l'activité de lectures à domicile sur Toulouse et son agglomération et de faire connaitre ce projet étonnant et original.



La mise en place de cette activité part d'un constat de manque d'accès aux livres et à la littérature d'un public composé essentiellement de personnes âgées ou de personnes ne pouvant plus lire pour des raisons médicales. Je me déplace donc à domicile avec mes livres, pour des séances d'1 heure, hebdomadaires ou mensuelles.



C'est une démarche avant tout culturelle, la passion des livres et de la lecture à partager, mais aussi sociale en établissant un lien régulier par l'intermédiaire du livre.



Pour plus de renseignements sur ce service vous pouvez visiter mon site : http://www.laetitiarapin.com

Vous trouverez une rubrique "lectures à domicile" (ou alors http://www.laetitiarapin.com/lecdom pour un accès direct)



Sur ce site vous trouverez également des informations sur les spectacles, animations et formations autour du livre et de l'album jeunesse que je propose (avec un calendrier pour venir me voir si vous le souhaitez).



A bientôt,

Laetitia Rapin



Mes compétences :

Littérature

Service a domicile

Service à la personne