Laetitia REY

- Une forte expérience de la gestion de projet: audit, travail en équipe ou de façon indépendante, respect des délais, aptitude à travailler

sous pression, rédaction de cahiers des charges fonctionnels et techniques/ synthèses/ documents de travail



- Un sens affirmé du service à la clientèle: Analyse des besoins et attentes du public, enquêtes, feed-back, réponses rapides aux questions des usagers, formation des utilisateurs, rédaction de guides d'utilisation, de recherche, création d'interfaces user-friendly.



- Une aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et multilingue: sens aigu de la communication, tact et diplomatie. Fortes compétences linguistiques: anglais courant, français langue maternelle, espagnol niveau conversationnel, connaissances de base en italien et allemand.



- Une solide connaissance du métier:

* Maîtrise des compétences de base: catalogage sur de nombreux logiciels, indexation, gestion des périodiques et des collections, acquisitions et commandes,

* Maîtrise de la recherche d’information en ligne : outils et stratégies de veille, moteurs de recherche, bases de données généralistes ou spécialisées.



Quelques compétences personnelles:

- Méthodologie et professionnalisme

- Forte implication dans le travail demandé

- Sens des responsabilités et conscience professionnelle affirmés

- Prise d'initiatives et créativité



