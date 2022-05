Laëtitia RIQUET-HUMBERT

Http://www.censier.fr



Je représente l'espace SFR ThymBusiness Executive dans la Marne.



Je suis en charge du développement du pôle fidélisation client sur 4 départements (51, 02, 10 et 08). Mon travail consiste à étudier les situations de tous professionnels afin de déterminer leurs besoins de changement et de mise à niveau.



Je réalise des études sur les abonnements de lignes fixes, lignes mobiles, je vous présente des solutions SFR innovantes et performantes de convergence ou encore d’hébergement de vos données.



Alors, si vous souhaitez faire une mise au point de vos dépenses liés au réseau et savoir ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour votre entreprise en terme de réactivité, de fonctionnalité et nouvelles technologies, contactez moi, je vous proposerais une solution personnalisée et au plus proche de ce que vous recherchez.



Bien à vous.



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Informatique

Management

Dynamique