Laetitia RISSLER

COMPÉTENCES 360° [Multilingue]

-------------------------------



CREATION | COMMUNICATION | EVENEMENTIEL

- Organisation d’événementiels (salons, conférences, voyages, déjeuners à thème etc.)

- Media Planning & Gestion du budget (entre 300 000 € et 4 millions €)

- Gestion directe de prestataires (fournisseurs, freelances, agences de comm.)

- Conception | production | distribution d'outils et supports de communication ext. ou int.

(PLV, flyers, brochures, newsletters, goodies & contenus digitaux/web et mobiles)

- Direction artistique | Coordination de shootings photo | Chartes Graphiques

- Rédaction de textes promotionnels | RP & Communiqués de Presse | Traductions



WEB-MARKETING | MULTIMEDIA

- Animation de communautés sur les réseaux sociaux | Forum | Blog | Wordpress

- Référencement | Traffic-marketing | Content-marketing | Emailings

- Campagnes publicitaires online & mobile | Concours & Jeux | Buzz Marketing



MARKETING | MANAGEMENT

- Pilotage d’équipe (entre 4 et 16 personnes) | Dispatch des tâches | Respect des deadlines

- Participation à la stratégie marketing & commerciale globale (Comité de Direction)

- Coordination de projets transversaux | Rédaction de briefs | Suivi des réalisations

- Animation de réunions de travail | Workshops | Brainstormings

- Réalisation d’études de marché & d’analyses marketing



COMMERCIAL | INTERNATIONAL

- Coordination d'équipes commerciales & Direction des ventes internationales

- Gestion de portefeuille clients (jusqu’à 35% du CA - 18 Pays – 1000 Clients)



- Polyglotte : français, anglais, allemand, portugais, espagnol, italien (différents niveaux)



Mes compétences :

Photoshop

Export

Communication

Marketing

Relations Publiques

Mode

web

print

Textile

Création

International