Laetitia RIVEREAUD

Ingénieur de formation et coordinatrice pédagogique, j'ai plaisir à concevoir des formations sur mesure pour répondre aux besoins en compétences des entreprises.

Plus encore je m'épanouis dans les relations humaines, les challenges et la gestion de projet :

Recruter des talents, animer-coordonner une équipe ou un groupe de travail, accompagner individuellement au projet ou à l'évolution professionnelle, mesurer les résultats, assurer le suivi...



Si je devais choisir 3 termes clés : gestion de projets - synergies - animation