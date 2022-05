Laetitia SAINTONGE

Bonjour à tous,

Je découvre ce site et vais essayer de faire une présentation sommaire et simple...

Je suis née à Périgueux et donc fidèle à "ma" Dordogne qui est un des plus beaux départements de France!

Je suis infirmière diplômée d'Etat depuis 19 ans, j'ai suivi ma formation à La Croix Rouge Française (merci à Henri Dunant de l'avoir fondée).Je pense que les qualités requises pour faire ce métier sont la disponibilité,l'écoute tout ceci avec beaucoup d'humanité et d'impartialité dans la vie quotidienne. J'aime mon métier car très attachée aux relations humaines.

Je suis actuellement à l'Institut de Formation de Cadres de Santé de Pau en formation jusqu'au mois de juin 2016.

Je suis aussi maman de deux filles ,ensuite viennent...la marche,la musique, le cinéma, le rugby (étrange pour une femme!!),la nature, l'Atlantique,et bien d'autres choses...

Cordialement



Laetitia.



Mes compétences :

Santé

Organisation du travail