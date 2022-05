En recherche active d'opportunité.



Actuellement en Australie, je cherche a me relocaliser en France et plus particulièrement sur la Région PACA dès que possible.



J'ai au cours de mes 5 ans d'expérience professionnelle, travaillé au sein de SSII et cabinets de. recrutement .

Je suis intervenue de la prospection client a la finalisation d'affaires essentiellement sur le marché réseaux, et sécurité, mais je dispose également de connaissances sur celui du développement.



Ma clientèle était principalement composée d’éditeurs spécialisés (Securactive, Artesys, NetGear, Nortel...), d'intégrateurs (NextiraOne, Dimension Data), et SSII (Atos, Cap Gemini).



J'ai su faire preuve au cours de ma carrière de capacité d'adaptation et d'écoute, de rigueur, d'autonomie et d'esprit d'analyse.

Je peux assurer être de nature travailleuse, ne compte pas mes heures et j'ai le gout du challenge.



Je suis disponible pour discuter de toute opportunité par téléphone au +61 434 405 696 sachant qu'il y a un décalage horaire de 10H avec la France.



Cordialement,



Laetitia Sandorfi



Mes compétences :

Informatique

Recrutement

Recrutement informatique

Recrutements

SSII