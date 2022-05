Laetitia SANTARELLI

Psychologue du travail confirmée, avec une dimension clinique en thérapie comportementale et cognitive, je dispose d'une expérience professionnelle de plus de dix ans acquise au sein de grands groupes et cabinets de conseil. Passionnée par le métier du conseil, de l'accompagnement et du bien être au travail, je réalise des interventions autour des trois niveaux de prévention :



1) Prévention primaire :

- Evaluation et réalisation de diagnostics risques psychosociaux (secteur public et privé)

- Accompagnement de projet de transformation

- Conception de plan d'action



2) Prévention secondaire :

- Formation en santé au travail

- Bilan de compétences

- Coaching professionnel



3) Prévention tertiaire :

- Accompagnement individuel auprès de salariés en situation de changement professionnel

- Soutien psychologique





Formation :

- Diplômée du CNAM - Paris

- Formation en thérapie comportementale et cognitive - AFTCC - Paris

- Habilitation IPRP



Atouts :

- Anglais courant

- Rigueur – Autonomie – Aisance rédactionnelle et relationnelle - capacité de synthèse - Respect des délais



Mes compétences :

Psychologue

Psychologue du travail

Psychologie

Formation professionnelle

Formation

Conseil

Psychologie du travail

Ressources humaines